توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

A + A -

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

● دهم منزل المواطن (ج.م.) في منطقة حي السلم - بعبدا وتوقيفه لإقدامه على تعاطي المخدرات والاتجار بها، وإطلاق النار وافتعال إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف.

● توقيف المواطن (م.ي.) في مدينة النبطية لإطلاقه النار.

● توقيف المواطن (ا.س.) لترويجه المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.