"تأكيد على أهمية تعزيز كل ما يجمع بين اللبنانيين في مواجهة الأخطار والتحديات"...لقاء جمع ابو زيد و السيدة بهية الحريري

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استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون النائب السابق أمل أبو زيد ، في زيارة تواصل.

‏وكان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع العامة والوضع في الجنوب، وتم البحث كذلك في قضايا حياتية وتنموية وتربوية .

‏كما كان تأكيد على أهمية تعزيز كل ما يجمع بين اللبنانيين في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحدق بالبلد، وضرورة الحفاظ على النموذج الذي تجسده منطقتا صيدا وجزين في هذا الإطار من تاريخ مشترك وعلاقة تكامل وتفاعل انساني واقتصادي واجتماعي والعمل على تطوير هذا النموذج والبناء عليه بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة للمنطقتين.