living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجموعة "كاليبر" تحذر من سحب الملف من دائرة مدعي عام جبل لبنان: الشعب اللبناني سيكون بالمرصاد هذه المرة!

7
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مجموعة كاليبر للقضاء الحر البيان التالي:
لما كان مؤسسو كاليبر هم مدعون شخصيون في ملف أوبتيموم الأساسي الذي تحقق فيه مدعي عام جبل لبنان ويتضمن ما لا يقل عن ٤٥ عملية مشبوهة وفقا" لتقارير كرول وألفاريس ومارسال .
ولما كانت القاضية غادة عون قد استدعت للتحقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وطالبت الاستماع الى الشاهد الحاكم بالانابة وسيم منصوري لانارة التحقيق عن العمليات والتحويلات المشبوهة التي تصل قيمتها لما يفوق ١١ مليار دولار ويمكن أن تكون بارقة أمل في سبيل استعادة الودائع المنهوبة .
لذلك تطالب مجموعة كاليبر الجهات القضائية المختصة من نيابة عامة تمييزية ودائرة التحقيق في بيروت بإعطاء الإذن بسوق المتهم رياض سلامة للإستجواب في الجلسة التي عينتها مدعي عام جبل لبنان في ١١ أيلول وتحذر من سحب الملف من دائرة مدعي عام جبل لبنان والإكتفاء بالتحقيق بعملية واحدة بقيمة ١١٠ مليون دولار اميركي فقط، مما يفقد الامل باستعادة جزء وفير من اموال المودعين.
الشعب اللبناني سيكون بالمرصاد هذه المرة ولن تجري الرياح كما تشتهي سفنكم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   