مجموعة "كاليبر" تحذر من سحب الملف من دائرة مدعي عام جبل لبنان: الشعب اللبناني سيكون بالمرصاد هذه المرة!

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صدر عن مجموعة كاليبر للقضاء الحر البيان التالي:

لما كان مؤسسو كاليبر هم مدعون شخصيون في ملف أوبتيموم الأساسي الذي تحقق فيه مدعي عام جبل لبنان ويتضمن ما لا يقل عن ٤٥ عملية مشبوهة وفقا" لتقارير كرول وألفاريس ومارسال .

ولما كانت القاضية غادة عون قد استدعت للتحقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وطالبت الاستماع الى الشاهد الحاكم بالانابة وسيم منصوري لانارة التحقيق عن العمليات والتحويلات المشبوهة التي تصل قيمتها لما يفوق ١١ مليار دولار ويمكن أن تكون بارقة أمل في سبيل استعادة الودائع المنهوبة .

لذلك تطالب مجموعة كاليبر الجهات القضائية المختصة من نيابة عامة تمييزية ودائرة التحقيق في بيروت بإعطاء الإذن بسوق المتهم رياض سلامة للإستجواب في الجلسة التي عينتها مدعي عام جبل لبنان في ١١ أيلول وتحذر من سحب الملف من دائرة مدعي عام جبل لبنان والإكتفاء بالتحقيق بعملية واحدة بقيمة ١١٠ مليون دولار اميركي فقط، مما يفقد الامل باستعادة جزء وفير من اموال المودعين.

الشعب اللبناني سيكون بالمرصاد هذه المرة ولن تجري الرياح كما تشتهي سفنكم.