إليكم طقس الـweekend!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع درجات الحرارة فوق الجبال، ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على مستويات متوسطة، وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية والامطار الخفيفة المتفرقة اليوم السبت ومن المتوقع ان يعود إلى الاستقرار اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال، وترتفع نسبة الرطوبة على مستويات منخفضة. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع فرص لظهور بعض الخلايا الرعدية المنفردة، ورياح ناشطة أحيانا خاصة شمال البلاد، مع تكون الضباب الكثيف على المرتفعات، حيث تسوء معه الرؤية أحيانا، ثم يستقر الطقس خلال الليل. ا

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع درجات الحرارة فوق الجبال، ودون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على مستويات متوسطة، وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها بشكل بسيط.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بشكل عام، حيث تعود الى معدلاتها، ودون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 % على الساحل، فيما تلامس ال100 % على المرتفعات المتوسطة.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 30درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,16

ساعة غروب الشمس: 18,54.