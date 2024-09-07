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"اثباتات وأدلة وقرائن قوية".. جمعية أموالنا لنا: التحقيق مع سلامة أمر أساسي وضروري

7
SEPTEMBER
2024
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صدر عن "جمعية اموالنا لنا " البيان التالي:حرصاً على مصلحة المودعين، يهمّ "جمعية أموالنا لنا" ،التي عدد من مؤسسيها متخذين صفة الادعاء الشخصي في ملف اوبتيموم ان تؤكد ما يلي:
الملف الذي تأسّس بناء على اخبار ورد تبعاً لتقرير ألفاريس اند مارسال أشار الى 45 عملية تمّت بين شركة كرول ومصرف لبنان تبلغ قيمة عمولات هذه العمليات 8 مليار دولار أميركي، اضافة الى وجود عمليات كبيرة تمّت بين مصرف لبنان وشركة اوبتيموم قبل 2015تمنّع رياض سلامة عن الافصاح عنها لوحدة الرقابة في الاسواق المالية. وان التقرير أشار أيضاً الى 111 مليون دولار أميركي تمّ تحويلها من مصرف لبنان ( الحساب الاستشاري) الى عدة مصارف لبنانية ومن ثم الى مستفيد نهائي مجهول.

لمّا كانت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أول من تولّى التحقيق في كافة هذه العمليات المشبوهة التي حصلت بالتواطؤ مع المدّعى عليه رياض سلامة وغيره،
وقد قطعت شوطاً كبيراً في التحقيق.

ترى الجمعية، ان التحقيق مع المدّعى عليه رياض سلامة طالما قد اصبح موقوفاً، امر اساسي وضروري من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، لا سيما أن التحقيقات من قبلها في هذا الملف بدأت منذ فترة طويلة وهناك طبعاً بعهدتها معطيات وحقائق، واثباتات وأدلة وقرائن قوية ودامغة تفيد القضية قد تصبّ لمصلحة المودعين المتعطشين لاسترداد اموالهم المسلوبة.

لذلـــــــــــك
تطالب جمعية " أموالنا لنا " كافة المعنيين التعاون ليصار الى التحقيق مع المدّعى عليه رياض سلامة من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالتاريخ المحدّد في 11/9/2024 لما فيه من مصلحة لكافة المودعين ولسلامة التحقيق وحسن سير العدالة احقاقاً للحق الصاراخ واراحة للضمير.

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