إسرائيل تزعم قصف 15 "منصة إطلاق" لـ "الحزب"!

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زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "سلاح الجو هاجم أكثر من 15 منصة إطلاق وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في الجنوب".



وأضاف الجيش الإسرائيلي، "بعض هذه المنصات التي تم استهدافها كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".



وفي المقابل أعلن حزب الله أنه "استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة، وكذلك استهداف موقع ‏معيان باروخ بمسيرة انتحارية".

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت صباح الجمعة في منطقة مفتوحة شمال معيان باروخ في الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات".