عناوين الصحف ليوم السبت 7 أيلول 2024

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الأخبار

- ‫قبرص تحاور حزب الله: لسنا جزءًا من الحرب

- مفاوضات وقف النار مجمّدة: عودة نذُر التصعيد

- ‫الشمال: 186 رئيس بلدية ومختارًا عرضوا استقبال نازحين

- برّي: قد نصبح امام مشكلتيْ الرئاسة والانتخابات النيابية

- المفتي يسلّم الدار إلى رئيس الحكومة

- استشهاد متضامنة أميركية... وواشنطن تغضّ الطرف

- ‫سيل تعزيزات أميركية إلى سورية: واشنطن تتحسّب لـ"المقاومة البرية"

البناء

- الحرب على غزّة تدخل اليوم الشهر الـ 12 والكيان يعجز عن تحقيق إنجاز عسكري

- 60 % من "الإسرائيليين": الأولوية لاستعادة الأسرى لا للبقاء في محور فيلادلفيا

- مقتل ناشطة أميركية برصاص الاحتلال في نابلس

اللواء

- تصعيد جوِّي ليلًا إلى حدود الليطاني يسابق جهود الخماسية لإنقاذ الوضع

- لودريان يدرس زيارة بيروت.. و"داتا" سلامة أمام المحقّق الاثنين

- الربيع الشرق اوسطي (ما سيكون… لن يكون كما كان)

الديار

- الملف الرئاسي يأخذ منحى جديدًا: لودريان سيلتقي بري والعلولا مع المعارضة

- فشل مفاوضات الصفقة في غزّة كلّيًّا… ولا تسوية بين حماس و"إسرائيل"

- حسن دياب لـ "الديار": نسبة تغطية الأدوية السرطانية 95 في المئة حاليًا

الجمهورية

- إجراءات للمركزي لاحتواء "الرمادية"

- سخونة متزايدة على امتداد الحدود