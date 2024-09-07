عناوين الصحف ليوم السبت 7 أيلول 2024

الأخبار
- قبرص تحاور حزب الله: لسنا جزءًا من الحرب
- مفاوضات وقف النار مجمّدة: عودة نذُر التصعيد
- الشمال: 186 رئيس بلدية ومختارًا عرضوا استقبال نازحين
- برّي: قد نصبح امام مشكلتيْ الرئاسة والانتخابات النيابية
- المفتي يسلّم الدار إلى رئيس الحكومة
- استشهاد متضامنة أميركية... وواشنطن تغضّ الطرف
- سيل تعزيزات أميركية إلى سورية: واشنطن تتحسّب لـ"المقاومة البرية"
البناء
- الحرب على غزّة تدخل اليوم الشهر الـ 12 والكيان يعجز عن تحقيق إنجاز عسكري
- 60 % من "الإسرائيليين": الأولوية لاستعادة الأسرى لا للبقاء في محور فيلادلفيا
- مقتل ناشطة أميركية برصاص الاحتلال في نابلس
اللواء
- تصعيد جوِّي ليلًا إلى حدود الليطاني يسابق جهود الخماسية لإنقاذ الوضع
- لودريان يدرس زيارة بيروت.. و"داتا" سلامة أمام المحقّق الاثنين
- الربيع الشرق اوسطي (ما سيكون… لن يكون كما كان)
الديار
- الملف الرئاسي يأخذ منحى جديدًا: لودريان سيلتقي بري والعلولا مع المعارضة
- فشل مفاوضات الصفقة في غزّة كلّيًّا… ولا تسوية بين حماس و"إسرائيل"
- حسن دياب لـ "الديار": نسبة تغطية الأدوية السرطانية 95 في المئة حاليًا
الجمهورية
- إجراءات للمركزي لاحتواء "الرمادية"
- سخونة متزايدة على امتداد الحدود