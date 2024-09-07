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أسرار الصحف ليوم السبت 7 أيلول 2024

7
SEPTEMBER
2024
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البناء


قالت مصادر حقوقية متابعة للملفات المالية إنّ الجمعيات والهيئات التي كانت تتابع بجدية وصدق ملفات الفساد المالي والشخصيات الاعتبارية التي رافقت مسار هذا الفساد وامتلكت معطيات كافية لتوجيه الاتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بالمسؤولية عن قيادة منظومة تبديد الودائع وتدمير الوضع المالي وإفلاس الاقتصاد يجب أن لا تتّخذ موقفًا انتظاريًا أو تحذيريًا من الملاحقة القضائية بحق سلامة، بل أن تبادر لاتّخاذ صفة الادّعاء وضمّ ملفاتها ووثائقها إلى التحقيق الجاري، لأن الكثير من القضايا المشابهة عالميًا لم يتم ربحها في القضية الرئيسية للملاحقة بل في ما أتاحته الملاحقة الأولى من فتح ملفات محكمة وموثقة.


تدعو جهات دبلوماسيّة إلى الانتباه إلى أنّ العودة للحديث عن الخيار العسكريّ ضدّ لبنان وحزب الله من الجانب "الإسرائيلي" يتم بصورة حذرة وانتقاء دقيق للمفردات، بحيث إن كلمة شنّ حرب لم تُذكر ولا مرة على لسان أي مسؤول في كيان الاحتلال منذ 25 آب يوم ردّ حزب الله واستهداف الوحدة 8200 إلا عندما أراد وزير الحرب القول إن الحرب على حزب الله ليست الآن، بل في المستقبل البعيد، أما الكلام الجديد فيتضمّن مفردات من نوع عمليّات وأعمال ملاحقة وردود قويّة وسواها من مفردات مشابهة تتهرّب من قول كلمة حرب مجددًا.

اللواء

لم يردّ وزير معني بقضية حساسة مثارة حاليًّا على الاتّصالات لمراجعته بشأن ما تردَّد عن خلاف بينه وبين مرجعيته السياسية، وتبيَّن أنه موجود خارج البلاد وهاتفه مُقفل.

تردَّد أن النائب جبران باسيل لا يُبدي قلقًا حول حصته النيابية بعد انفصال نائبين من المتن الشمالي عن التيار الوطني الحر، لأنه يتّكل على تحالف انتخابي مع مرجعيتين أرثوذوكسية وأرمنية.
لغز
لاحظت عناصر أمنية أنّ الحاكم الموقوف ذرف دموعًا، وهو في طريقه إلى زنزانة التوقيف.

 الجمهورية

- كشف نائب ناشط على خط الملف الرئاسي أنّ بعض النواب من معارضي أحد المرشحين إلى رئاسة الجمهورية مدّوا خيوطًا تحت الطاولة مع الفريق الداعم لهذا المرشح تحسبًا لكل الاحتمالات.
- نقل عن سفير فاعل في بيروت قوله في لحظة تقاطع خطيرة قبيل الرد العسكري الكبير في 25 آب الماضي: اعتلى أطراف الصراع في المنطقة الاشجار العالية فمن ينزلهم إن فشلت واشنطن.
- ألغى موفد عربي رفيع زيارة كان يعتزم القيام بها إلى بيروت بعد أن تلقى نصيحة بفشل محتوم لا نقاش من حوله ونتائج أي مهمة.

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