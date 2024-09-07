«الأخبار»: بهاء «مش راجع»

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رغم بعض اللقاءات التي يعقدها مسؤولون عن مكتب رجل الأعمال بهاء الحريري في بيروت مع وفودٍ شعبيّة، إلا أنّ مصادر متابعة تُؤكّد أنّ النجل البكر للرئيس الراحل رفيق الحريري لم يحدد لفريقه موعداً مُحدّداً لعودته إلى بيروت، بعدما كان أبلغهم سابقاً بأنه سيعود في بداية أيلول الجاري بعد جولة تقييم شاملة لزيارته الأخيرة إلى لبنان، وإعداد العدّة من أجل إطلاق «تيّار المسار». وعليه، تعتقد المصادر بأنّ زيارة أيلول أُلغيت، ما يُرجّح أن يكون الحريري قد غضّ النّظر عن العودة إلى لبنان في المرحلة المقبلة.