living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“موظفو المصارف”: لتصحيح مرسوم تحديد الحد الأدنى للأجور

6
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس ابراهيم باسيل، وبناء عليه، وطالب مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان ببيان، “الحكومة بتصحيح مرسوم تحديد الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار مجلس الشورى الذي أجاز إعطاء زيادة التسعة ملايين لكل ألاجراء الذين تتخطى أجورهم الحد الأدنى”.

ودانت نقابة موظفي المصارف “بشدة التعطيل المستمر في تجديد عقد العمل الجماعي، الذي لم يتم تجديده منذ عام 2020، رغم الجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد للتفاوض بشأنه، خصوصاً فيما يتعلق ببنود نعتبرها مجحفة بحق الموظفين المتضررين أصلا من تآكل رواتبهم وحجز مدخراتهم. وطالب البيان جمعية المصارف دعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف لتوقيع الاستقرار في العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها في هذا العقد وإقرار الزيادات المحقة للموظفين لتأمين المرحلة المأزومة مالياً واقتصادياً واجتماعياً.

ورفض مجلس النقابة “بشكل قاطع التوصيات الهزيلة الصادرة عن الجمعية، حيث من غير المقبول عدم البت في زيادتها، خاصة في ظل ارتفاع كلفة التعليم بنسبة %200، واستمرار الطلب على دفع الاقساط المدرسية والجامعية بالدولار الفريش”.

وحذّر  “بعض إدارات المصارف المستمرة في تطبيق سياسة الصرف من العمل استناداً إلى المادة 50 من قانون العمل اللبناني عند احتساب التعويضات. إن استخدام التغييرات في القطاع المصرفي كذريعة لتبرير هذه الممارسات غير مقبول”.

 
 

وأشار إلى أن “التعويض المحدد في المادة 50 لم يعد يؤمن الحد الادنى من احتياجات الموظفين المصروفين من العمل، خصوصاً بعد انهيار العملة الوطنية وتأثيرها السلبي على أجور العاملين في القطاع المصرفي. لذلك، يدعو المجلس الزملاء الذين يتلقون قرارات صرفهم من العمل إلى رفض التعويض المقترح والاتصال بالنقابة لتفويضها بمتابعة قضاياهم مع إدارات المصارف”.

وأكد المجلس التنفيذي أن “صندوق التعاضد هو ضمانة للمتقاعدين لضمان حقهم بالاستشفاء بعد ترك العمل. وهو مسؤولية أدبية وأخلاقية وإنسانية على إدارات المصارف تجاه من أفنى حياته في خدمة القطاع ويطالب بتطبيق المادة 49 من عقد العمل الجماعي نصاً وروحاً لضمان استمرارية التغطية الصحية للعاملين الذين يتم صرفهم أو يتركون القطاع بعد بلوغهم سن التقاعد”

وقرر المجلس التنفيذي ترك اجتماعاته مفتوحة للوصول إلى حل سريع بين الجمعية والاتحاد لتجديد العقد مطالبين زملائهم موظفي المصارف أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواكبة النقابة والاتحاد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   