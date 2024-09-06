الجيش الاسرائيلي يستعد لتحركات هجومية باتجاه لبنان...!

A + A -

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من الحدود الشمالية، أننا "نركز على قتال حزب الله ونستعد لتحركات هجومية".



وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان بوقت سابق من اليوم، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، والاغتيال الّذي نفّذه في بلدة ‏كفرا، شنّ مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم الجمعة، هجومًا جوّيًّا بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضيّة على تموضوعات لقوّات العدو في محيط مستوطنة أبيريم؛ وأصابت أهدافها بدقّة".



وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا اليوم أيضًا، مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".





وأمس، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "ستكون هناك حرب على الجبهة الشمالية وسيكون لها أثمان وستكون معقدة وليس هناك خيار".