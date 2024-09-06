"الرياض لديها رغبة بالانتهاء من هذا الملف".. سفير مصر في لبنان: أتصور أنّ اجتماع لودريان سيكون إيجابيًا!

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قال سفير مصر في لبنان علاء موسى إنّ "تحركنا الآن بالملف الرئاسي أتى بعدما تم تهدئة الأوضاع خاصة على جبهة الجنوب وتقديرنا أن الأطراف اللبنانية مستعدة لاتخاذ خطوات إلى الأمام."

وأضاف موسى في حديث للـOTV أنّهم سينتظرون اجتماع لودريان بالرياض لمعرفة ما الجو، وكشف أنّه يتصور "أنه سيكون ايجابيًا وفرنسا لديها أفكار بكيفية تطبيق المبادرات التي طرحت سابفا والرياض لديها رغبة بالانتهاء من هذا الملف."

وأكمل: "كخماسية سنلتقي فور عودة السفراء من الخارج والذين سبصلون الأسبوع القادم والارجح أن يكون اجتماعنا منتصف الشهر وسنستبق ذلك بلقاءات لبعص السفراء مع بعض الأطراف."