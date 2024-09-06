محفوض: من حق الراسبين في الامتحانات الرسمية اللجوء إلى القضاء!

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أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض، أنّ الحكومة لم تعالج المشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مشيرًا إلى أنّ المدارس لا تزال تدفع 6 في المئة من الراتب القديم لصندوق التّعويضات.



وصرّح أنّ الأساتذة بدأوا تحركهم منذ 3 أشهر ولكنّ الحكومة لم تستجب لطلباتهم ووزير التّربية شبه معتكف، مطالباً الحكومة بـ “تشريع مرسومي تشكيل مجلس الإدارة لصندوق التّعويضات وتعديل مساهمات أصحاب المدارس”.



كما طالب محفوض وزير التّربية عباس الحلبي بعقد “اجتماع مع المعنيّين لحلّ المشاكل قبل البدء بالعام الدّراسيّ، لأنّ صندوق التّعويضات خالٍ”.



وأعلن أنّ “الهدف من منع علامات الاستحقاق عن تلاميذ الاقتصاد والاجتماع والرياضيات والعلوم، ورسوب البعض على معدل 9.9، هو للتّسهيل على تلاميذ الجنوب من خلال خفض مستوى الأسئلة ورفع نسبة النّجاح من خلال التّعديل في إجراءات التّصحيح”.



ولفت محفوض إلى أنّ “هذه الامتحانات كانت مليئة بالثّغرات بسبب الأوضاع الرّاهنة في البلد، معتبرًا أنّ من حقّ ذوي التّلاميذ الرّاسبين اللّجوء إلى القضاء”.