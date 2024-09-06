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واشنطن تتعهد أن تقف إلى جانب تل أبيب لإنجاز عملية عسكرية في لبنان!

6
SEPTEMBER
2024
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تستمر الاتصالات الاميركية في ما خص الملف اللبناني، حيث عقد لقاء افتراضي، ضم مستشار الامن القومي الاميركي والوسيط اموس هوكشتاين ومسؤولين “اسرائيليين”، بحث الوضع جنوب لبنان، والسبل الآيلة لوقف اطلاق النار، وايجاد تسوية طويلة الامد على الجبهة الجنوبية،بحسب معلومات "الديار"، حيث اعاد الجانب “الاسرائيلي”، التأكيد على مجموعة من النقاط، وفقا لاوساط ديبلوماسية متابعة، ابرزها، اولا، عودة حزب الله الى خلف خط نهر الليطاني، ثانيا، ايجاد الآلية التي تضمن التحقق من ذلك، ثالثا، تعهد اميركي بانه في حال فشل المفاوضات الديبلوماسية، وقوف واشنطن الى جانب تل ابيب لانجاز عملية عسكرية.

على الارض، أغار الطيران الحربي “الاسرائيلي” على أطراف بلدتي صديقين وكفرا، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات، ما ادى الى سقوط شهيد وجريح ، في وقت نعى فيه حزب الله “الشهيد المجاهد عباس انيس ايوب “علي الرضا”، كما اغار الطيران “الاسرائيلي” ايضا على اطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط، فيما ألقت مسيّرة “إسرائيلية” قنبلة حارقة على منطقة تل النحاس جهة بلدة كفركلا، واستهدف قصف مدفعي منطقة راس الظهر في ميس الجبل، كما تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي “اسرائيلي”. في المقابل، اعلن حزب الله انه “وردًا على ‏‏‏اعتداءات العدو “الإسرائيلي” على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ هجومًا مركبًا بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصابت أهدافها بدقة”، علما انه وفقا لاذاعة الجيش “الاسرائيلي”، بلغ اجمالي عدد الصواريخ التي اطلقت باتجاه “اسرائيل” منذ شهر شباط وحتى نهاية آب 6611 صاروخا.

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