جديد إشكال جنبلاط ووزير التربية؟

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في اطار التحلل الذي تعاني منه الدولة، وازمات الفريق الحكومي، أعاد الحديث عن استقالة او اعتكاف وزير التربية، وتعيين وزير جديد الى الواجهة الصلاحيات الدستورية، اذ اكد مصدر قانوني انه في حال اعتكاف وزير التربية يتولى مهام الوزارة الوزير الرديف “المعين” في مرسوم تشكيل الحكومة، معتبرا ان الحديث عن استقالة وتعيين وزير جديد يندرج في اطار الضغط السياسي، ذلك ان لا رئيس حكومة تصريف الاعمال، ولا بيك المختارة، في صدد فتح معركة مع الاطراف المسيحية، خصوصا ان الحكومة امتنعت عن اجراء تعيينات ضرورية لسير المرافق العامة بحجة غياب رئيس الجمهورية، فكيف لها ان تعين وزيرا، وهذه صلاحية اساسية من صلاحيات الرئيس.