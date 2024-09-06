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أمطار مرتقبة... كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

6
SEPTEMBER
2024
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يسيطر طقس صيفي معتدل نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود، حتى نهاية الاسبوع حيث يعود إلى الاستقرار تدريجياً.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:
- غائم جزئياً إلى غائم أحياناً.
- ضباب على المرتفعات.
- دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
- يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة .

السبت:
- غائم جزئياً الى غائم أحياناً.
- ضباب على المرتفعات.
- دون تعديل بدرجات الحرارة.
- احتمال أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة.

الأحد:
- غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات.
- ارتفاع بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة.

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