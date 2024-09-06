عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 أيلول 2024

الأخبار: نتنياهو يطنّش بايدن: لا صفقة
احتلال بريطاني مقنّع للبنان
اللواء: «لقاء الرياض» الرئاسي: إحياء عمل الخماسية بدءًا من 14 أيلول
النواب الأربعة تحت عباءة الراعي.. والدولة تدَّعي على سلامة.. ومعادلة جديدة في الجنوب
البناء: بوتين: نحن الاقتصاد العالمي الرابع… واقتصاد الجنوب أكثر من 50 % من العالم نتنياهو ينفي الكلام الأميركي عن التفاهم على 90 % من القضايا وأن الاتفاق وشيك السيد الحوثي: كما تفاجأوا في البحر سوف يفاجأون في البر وبتقنيات غير مسبوقة
النهار: توقيف سلامة ينأى بلبنان عن "اللائحة الرمادية"؟
الديار: مبادرة رئاسية فرنسية شرطها هدنة في غزة...
«الرباعي» في الديمان: لن نورط سيدنا في الزواريب ونحن جزء من معادلة الرئاسة
اجتماع اميركي ــ «إسرائيلي» افتراضي حول لبنان واستهداف موظفي اليونيفيل قيد المتابعة
l'orient le jour: OLITIQUE - REPÈRE
Les prochaines étapes judiciaires attendues pour le dossier Salamé
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بلينكن يؤكد إنجاز 90% من اتفاق الهدنة بغزة ويدعو لحل القضايا المتبقية
الأنباء الكويتية: عودة مرتقبة للحركة إلى «عين التينة» من بوابة «الخماسية».. و«صرخة المودعين» أشادت بالنائب العام الاستئنافي
مصدر نيابي لـ «الأنباء»: مخاوف من خلل أمني جراء الخطاب المذهبي المتشنج والاستعراضات «الخارجة عن الشرعية»