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عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 أيلول 2024

6
SEPTEMBER
2024
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الأخبار: نتنياهو يطنّش بايدن: لا صفقة

احتلال بريطاني مقنّع للبنان

 

 

 

اللواء: «لقاء الرياض» الرئاسي: إحياء عمل الخماسية بدءًا من 14 أيلول
النواب الأربعة تحت عباءة الراعي.. والدولة تدَّعي على سلامة.. ومعادلة جديدة في الجنوب

 

 

 

 

البناء: بوتين: نحن الاقتصاد العالمي الرابع… واقتصاد الجنوب أكثر من 50 % من العالم نتنياهو ينفي الكلام الأميركي عن التفاهم على 90 % من القضايا وأن الاتفاق وشيك السيد الحوثي: كما تفاجأوا في البحر سوف يفاجأون في البر وبتقنيات غير مسبوقة

 

 

 

 

النهار: توقيف سلامة ينأى بلبنان عن "اللائحة الرمادية"؟

 

 

 

 

الديار: مبادرة رئاسية فرنسية شرطها هدنة في غزة...

«الرباعي» في الديمان: لن نورط سيدنا في الزواريب ونحن جزء من معادلة الرئاسة
اجتماع اميركي ــ «إسرائيلي» افتراضي حول لبنان واستهداف موظفي اليونيفيل قيد المتابعة

 

 

 


l'orient le jour: OLITIQUE - REPÈRE
Les prochaines étapes judiciaires attendues pour le dossier Salamé

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بلينكن يؤكد إنجاز 90% من اتفاق الهدنة بغزة ويدعو لحل القضايا المتبقية

 

 

الأنباء الكويتية: عودة مرتقبة للحركة إلى «عين التينة» من بوابة «الخماسية».. و«صرخة المودعين» أشادت بالنائب العام الاستئنافي
مصدر نيابي لـ «الأنباء»: مخاوف من خلل أمني جراء الخطاب المذهبي المتشنج والاستعراضات «الخارجة عن الشرعية»

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