أسرار الصحف ليوم الجمهة 6 أيلول 2024

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اللواء: أسرار

لغز

تؤكد مصادر مصرفية أوروبية - أن لا نية لتوقف المصارف المراسلة في التعامل مع المصارف المحلية..



غمز

هناك قرار بعدم السماح لأحد القضاة، من الإقتراب مجدداً من ملف مالي- قضائي، بالغ الخطورة.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تعتقد جهات دبلوماسية ان الاعلان عن نية رئيس الوحدة 8200 في كيان الاحتلال الاستقالة من منصبه على خلفية استعداده لتحمل مسؤولية التقصير في التنبيه من حدوث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر غير منطقية بعد مرور 11 شهرا على الطوفان ولكن بعد يومين من استهداف مقر الوحدة من قبل حزب الله ما يرجح أن يكون قد قتل خلال الاستهداف و يأتي الحديث عن الاستقالة لتبرير تعيين خلف له وغيابه عن المشهد ليتم الإعلان عن وفاته لاحقا بحادث أو مرض.

كواليس

تؤكد مصادر متابعة للمبادرة الروسية للمصالحة بين سورية وتركيا أن الموقف التركي لا يزال عند اللغة الانشائية ولم يصل بعد الى الاستعداد لترجمة الالتزام بالسيادة السورية بمواقف سياسية علنية جدية عن نية الانسحاب من الأراضي السورية ولا بخطوات عملية تضع جدولا زمنيا للانسحاب ولو ربطا بخطوات تتصل بالتزامن مع مطالب تركية لتكون أساسا صالحا للنقاش بين الدولتين السورية والتركية ما يفتح المجال للاستنتاج بتريث تركي يتصل بالإشارات الأميركية يحكمها ترابط الاحتلالين التركي والأميركي.