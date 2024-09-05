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نقيب موظفي المصارف في الشمال: لإصدار توصية من جمعية المصارف في شأن المنح المدرسية والجامعية

5
SEPTEMBER
2024
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رأى رئيس نقابة موظفي المصارف في الشمال، حسان ريفي، أن "... التوصية (الصادرة) عن مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، في شأن المنح المدرسية والجامعية، لا تراعي الزيادات المهولة التي طرأت على الاقساط في المدارس والجامعات الخاصة".

وأضاف في بيان: "أن الاستمرار في تأجيل انهاء ملف تجديد عقد العمل الجماعي سيؤدي الى خروق في تطبيق هذه التوصية... وتفادياً من تكرار ما حصل العام الماضي، نطالب مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف بالاسراع في طلب وساطة وزارة العمل لانهاء ملف تجديد عقد العمل الجماعي".

وتابع: "ما زال زملاؤنا في المصارف ينتظرون صدور تصحيح مرسوم تحديد الحد الادنى للاجور ونطالب رئيس الحكومة بالاسراع في تطبيق قرار مجلس الشورى الذي اجاز اعطاء زيادة التسعة ملايين لكل الاجراء الذين تتخطى اجورهم الحد الادنى".

واستغرب "استمرار المماطلة من النواب، وبالاخص اعضاء اللجان المولجة دراسة مشروع قانون احتساب تعويضات نهاية الخدمة، مع العلم أن مئات من الاجراء في القطاع الخاص والمصالح المستقلة مضطرين الى قبض تعويضاتهم التي اصبحت بلا قيمة بعد انهيار العملة الوطنية".

وختم البيان: "... لن نقف مكتوفي الايدي أمام اي عملية صرف تطاول أي زميل لنا في اي فرع من فروع المصارف في الشمال. واننا على استعداد لمواجهة اي عملية صرف بموقف تضامني"...

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