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وداع مهيب للمغدور شربل رامز حدشيتي في كفرشيما شرفان: ليكن عرسه في السماء

5
SEPTEMBER
2024
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ودعت بلدة كفرشيما وعائلة حدشيتي ابنها المغدور شربل رامز حدشيتي، في مأتم مهيب اقيم في كنيسة سيدة الوردية في كفرشيما.

وترأس الذبيحة الالهية لراحة نفسه خوري الرعية روجيه شرفان عاونه لفيف من الكهنة، في حضور ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع النائب انطوان حبشي، النائب السابق حكمت ديب، رئيس بلدية الحدت حورج عون، فعاليات عسكرية وسياسية وامنية وحشود شعبية واصدقاء المغدور.

شرفان
وبعد الانجيل المقدس، القى الخوري شرفان عظة شدد في خلالها على مزايا الراحل شربل ومدى ايمانه ومحبته للرب والكنيسة وقال: " لقد دخل يسوع الى المدن المختلفة وعلم الشعوب الكثيرة داعيا الى السلام الذي يحب ان يعم قلوبنا جميعا. فحياة السماء التي حدثنا عنها يسوع هي مليئة بالنور والفرح والسلام وهي بعيدة كل البعد عن الاساءة والكفر وعن الحقد".

واضاف: " جميعنا نعلم ان الانسان يمتلك في عمقه نقاط ضعف كبيرة، لكن يسوع دعانا ان نعيش الفرح والعطاء والمحبة التي كان يعيشها معكم جميعا ودعانا لان تكون العذراء مريم مثالا لنا في حياتنا".

وقال: " لقد شاءت العناية الالهية لأن يكون شربل في احضان الملكوت السماوي، وليكن عرسه في السماء خصوصا وانه كان انسانا محبا، معطاء، وعفويا ونحن اليوم نصلي لاجله وهذا هو فعل ايماننا الحقيقي، ولا يمكننا إلا ان نعيش حياة مسيحية، وعلينا ان نعيش المحبة والغفران، وكما قال يسوع على الصليب: " اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يدرون ماذا يفعلون"، علينا ان نتبع هذا القول لاننا كمسيحيين نتمسك بايماننا المسيحي على الرغم من اننا نعيش الالم الكبير لفقدان شربل الذي ليس له اي عدو".

وختم: " نتمنى العزاء للاهل والاصدقاء والمحبين ونحن نؤمن بالعدالة السماوية ونأمل ان نعيش بسلام مع بعضنا البعض".

وبعد الصلاةالجنائزية، حمل النعش على الأكف واطلقت المفرقعات النارية ووري الثرى في مدافن العائلة.

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