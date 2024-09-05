محافظ بيروت يوجه إنذارًا عامًا إلى المؤسسات السياحية القائمة من دون ترخيص ضمن نطاق المدينة

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أنّ "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه إنذارًا عامًا إلى المؤسسات السياحية القائمة من دون ترخيص ضمن نطاق مدينة بيروت".

وجاء في البيان "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث أنه تم افتتاح مؤسسات سياحية ضمن نطاق مدينة بيروت من دون ترخيص مسبق، و من أجل تأمين سلامة الصحة العامة، يتوجب على كافة المؤسسات القائمة ضمن نطاق مدينة بيروت التقدم بطلبات ترخيص لمؤسساتهم مرفقة بكافة المستندات والموافقات اللازمة، وذلك ضمن الفترة المتبقية من العام 2024 تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقكم، ومنها عدم تجديد الترخيص باستثمار الأرصفة و المساحات العامة المحاذية لمؤسساتكم".