هجوم جوي للمقاومة على ثكنتي بيت هلل و يعرا

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 5-9-2024 هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل وأصابت هدفها بدقة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء والاغتيال في بلدة كفرا، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 5-9-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.