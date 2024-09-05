بيان هامّ للأمن العام!

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تُعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا العراقيين أن بإمكانهم تقديم طلبات الإقامة حصراً لدى المراكز الإقليمية في الحالات التالية:

1- إقامة سنوية أو دائمة لقاء كفالة مالية حتى لو لم يسبق لهم أن استحصلوا على اقامة سنوية أو دائمة سنداً لإفادة مصرفية.

2- إقامة سنوية دون عمل بعد ضم نسخة عن سند تمليك لشقة سكنية صالحة للسكن العائلي وإفادة عقارية لا يعود تاريخ صدورها لأكثر من ثلاثة أشهر، وتعهد بعدم العمل. يستفيد من الإقامة صاحب العلاقة، وزوجته، واولاده القاصرون، ووالداه اللذان تجاوزا الرابعة والستين من العمر".