تساقط أمطار وضباب على المرتفعات.. إليكم حال الطقس!

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طقس صيفي معتدل نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود، حتى نهاية لاسبوع حيث يعود إلى الاستقرار تدريجياً.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و ٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الخميس:

غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.

- الجمعة:

غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.

- السبت:

غائم جزئياً مع ارنفاع محدود بدرجات في الداخل وعلى الجبال، وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة شمال البلاد.

- الأحد:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و ضباب على المرتفعات.