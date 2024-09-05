عين التينة: إشارات إيجابية بإعادة تحريك الملف الرئاسي

A + A -

الأنباء الكويتية: في المجال السياسي والملف الرئاسي، قال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «على الرغم من التعقيدات وتباعد المواقف، يؤكد مقربون من عين التينة على إشارات إيجابية تلقتها بإعادة تحريك الملف الرئاسي خلال الأيام المقبلة، وان خطوات التحرك تعد بدقة لتجنب أي تعثر جديد».

وأضاف المصدر: «على صعيد الاتصالات لتقريب وجهات النظر، هناك بعض المرونة في الخطاب بين الأطراف المختلفة على رغم ما أوحت به خطب نهاية الأسبوع الماضي من تشنج، خصوصا بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقوات اللبنانية».

وبدت موافقة من شريحة واسعة من الكتل النيابية على عقد لقاءات تشاور - حوارية، مع التشديد على أن تنتهي بفتح أبواب المجلس النيابي لانتخاب رئيس، والدعوة تاليا إلى جلسة تحمل الرقم 13، بعد جلسة أخيرة انعقدت في 14 يونيو- حزيران 2023.