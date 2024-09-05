عناوين الصحف ليوم الخميس 5 أيلول 2024

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الأخبار: الانقلاب التفاوضي: كيف أطاح نتنياهو بـ«مقترح بايدن»؟

المطلوب كشف الحقائق في «فوري» و«أوبيتموم» والودائع: هل يجرؤ القضاء على محاكمة فعلية لسلامة؟

اللواء: التحقيقات مع سلامة تتوسَّع برقابة مالية دولية!

برّي ينتـظر لقاء لودريان - العلولا اليوم.. وحزب الله يوسِّع ضرباته على الجليل



النهار: هل "يستدرج" توقيف سلامة الانكشاف السياسي؟



الجمهورية: جهود التسوية تسابق التصعيد

المطارنة يستعجلون الرئيس



البناء: نتنياهو يجدد التمسك بفيلادلفيا: الانسحاب من لبنان وغزة لم يجلب إلا الكوارث / انهيار ضخم في البورصة الأميركية: ضياع 279 مليار من أسهم شركة انفيديا / واشنطن توزع التفاؤل التفاوضي… وفيلق القدس: الردّ الإيراني سيكون مختلفاً



الديار: الرئاسة في الثلاجة وباسيل يحضّر لزيارة بري... فماذا «يطبخ»؟

جنبلاط وجه رسالة لـ«الحلبي»... والقطاع التربوي في أزمة

l'orient le jour: Le procureur financier engage des poursuites contre Salamé, de nouveaux interrogatoires prévus

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تحذر من «ألاعيب» نتنياهو... وتتهمه باستخدام المفاوضات لإطالة أمد «العدوان»



الأنباء الكويتية: قيادي ميداني سابق في «حزب الله» لـ «الأنباء»: نأخذ بالمحاذير لمنع توسّع الحرب وجاهزون للدفاع

«عين التينة» تلقّت إشارات إيجابية بإعادة تحريك الملف الرئاسي خلال الأيام المقبلة

الوطن السورية: تعرض موكب رسمي لاعتداء بعبوة ناسفة في ريف درعا وإصابة 6 مواطنين … «التنسيق المشترك»: استهداف مسلحين غادروا التنف و«التحالف» يواصل انتهاكاته الجوية