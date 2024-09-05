عناوين الصحف ليوم الخميس 5 أيلول 2024

الأخبار: الانقلاب التفاوضي: كيف أطاح نتنياهو بـ«مقترح بايدن»؟
المطلوب كشف الحقائق في «فوري» و«أوبيتموم» والودائع: هل يجرؤ القضاء على محاكمة فعلية لسلامة؟
اللواء: التحقيقات مع سلامة تتوسَّع برقابة مالية دولية!
برّي ينتـظر لقاء لودريان - العلولا اليوم.. وحزب الله يوسِّع ضرباته على الجليل
النهار: هل "يستدرج" توقيف سلامة الانكشاف السياسي؟
الجمهورية: جهود التسوية تسابق التصعيد
المطارنة يستعجلون الرئيس
البناء: نتنياهو يجدد التمسك بفيلادلفيا: الانسحاب من لبنان وغزة لم يجلب إلا الكوارث / انهيار ضخم في البورصة الأميركية: ضياع 279 مليار من أسهم شركة انفيديا / واشنطن توزع التفاؤل التفاوضي… وفيلق القدس: الردّ الإيراني سيكون مختلفاً
الديار: الرئاسة في الثلاجة وباسيل يحضّر لزيارة بري... فماذا «يطبخ»؟
جنبلاط وجه رسالة لـ«الحلبي»... والقطاع التربوي في أزمة
l'orient le jour: Le procureur financier engage des poursuites contre Salamé, de nouveaux interrogatoires prévus
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تحذر من «ألاعيب» نتنياهو... وتتهمه باستخدام المفاوضات لإطالة أمد «العدوان»
الأنباء الكويتية: قيادي ميداني سابق في «حزب الله» لـ «الأنباء»: نأخذ بالمحاذير لمنع توسّع الحرب وجاهزون للدفاع
«عين التينة» تلقّت إشارات إيجابية بإعادة تحريك الملف الرئاسي خلال الأيام المقبلة
الوطن السورية: تعرض موكب رسمي لاعتداء بعبوة ناسفة في ريف درعا وإصابة 6 مواطنين … «التنسيق المشترك»: استهداف مسلحين غادروا التنف و«التحالف» يواصل انتهاكاته الجوية