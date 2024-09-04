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خاص- حراك لودريان-العلولا محاط بالسرية، ومصادر عين التينة تتحدث عن إنعاش مبادرة بري

4
SEPTEMBER
2024
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غريس مخايل- عشية زيارة الموفد الفرنسي جان-ايف لودريان الرياض حيث يلتقي المستشار السعودي نزار العلولا بحضور السفير السعودي وليد البخاري، أكدت مصادر مطلعة على الحراك الديبلوماسي، أنه بالتزامن مع استعداد اللجنة الخماسية لاستئناف نشاطها في بيروت يأتي هذا الحراك في الرياض هو الذي كان سبقه حراك في العاصمة الفرنسية بقي بعيداً عن الاعلام والتسريبات. وأضافت المصادر أن المعنيين على يقين بأن ظروف أي تسوية رئاسية لم تنضج بعد ولم تصل الى خواتيم تمكّنهم من الوصول الى فكّ المعضلة العالقة منذ عامين، الا أن هناك إصراراً هذه المرة أن يحاط الحراك بسرية بعيداً عن التسريبات الاعلامية علّ هذا الأمر يساعد قليلاً. وفي الاطار عينه لم تشأ مصادر عين التينة أن تعلق عبر الـtayyar.org عن إمكان إنعاش مبادرة الرئيس نبيه بري الأخيرة، الا أنها قالت إن هذا الحراك من شأنه أن يحرك المياه الرئاسية التي ركدت طيلة فصل الصيف، وهو الأمر الذي حضر في لقاء بري والسفير البخاري قبل مغادرته الى الرياض السبت الماضي. فهل ستحمل اللقاءات التي تخرج الى العلن أو تلك التي تبقى بعيدة عن الضوء أي جديد، خصوصاً أن المرحلة باتت دقيقة جدّاً وبات أكثر من طرف يدرك تماماً أنه لا يمكن تحديد موعد مشارفة الحرب على الانتهاء لذلك لا يمكن أن يطول أجل الفراغ الرائسي الذي يرخي بثقله فراغاً على أكثر من مفصل فيالدولة اللبنانية؟

غريس مخايل ,
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