قوى الامن: توقيف 2 من افراد عصابة تستدرج الضحايا بواسطة فتاة وتسلبهم

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات استدراج أشخاص على متن آليات "توك توك"، إلى مدينة بعلبك وضواحيها، من قبل أشخاص مجهولين، حيث يعمدون إلى سلب الضّحايا آليّاتهم ومقتنياتهم الشّخصيّة.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها، توصّلت الى معرفة هويّات المشتبه فيهم، ومن بينهم:

أ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

ن. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سورية)، بنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريّات الشّعبة، تمكّنت من توقيف المذكورَين، بتاريخي 25 و 29-8-2024، في بلدَتي جَلالا وشتورا.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة استدراج ضحاياهم، بواسطة الموقوفة (ن. ع.)، وتنفيذ عمليات سلبهم من قبل الموقوف (أ. م.) وشخص أخر، المعل جارٍ لتوقيفه. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".