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غارات إسرائيلية متلاحقة جنوباً... 65 صاروخاً أشعلت حرائق في المستوطنات وأوقعت إصابات(بالصور)

4
SEPTEMBER
2024
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أطلق "حزب الله" رشقات صاروخية على دفعات سقطت في مستوطنات، من كريات شمونة الى ديشون وراموت نفتالي، في حين استمرت الجبهة الجنوبية اليوم الأربعاء هدفاً لسلسلة غارات جوية طاولت بلدات قبريخا وبني حيان وعيناتا ووادي الحجير.


وفي الجانب الإسرائيلي من الحدود، أحدثت صفارات الإنذار ثم دوي انفجارات الصواريخ المتساقطة، حالة من الهلع بين المستوطنين الذين فوجئوا بأعدادها.


ووفق أنباء أولية، إحترق أحد المنازل في كريات شمونة وتضرّرت منازل أخرى وسيارات، وأعلنت "نجمة داود" عن إصابتين جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على الطريق الواصلة بين ديشون وراموت نفتالي شمالي ‎فلسطين المحتلة.


وأفيد أن "حزب الله" استهدف مقر كتيبة السهل في قاعدة بيت هلل.

كما استهدف تموضع جنود ‏في ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.


وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "إثر التنبيهات التي جرى تفعيلها في الساعة الماضية في مناطق المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة وبيت هليل، رُصد إطلاق نحو 65 صاروخًا من الأراضي اللبنانية، حيث جرى اعتراض بعضها، وجرى رصد عمليات سقوط، عدة. ونتيجة لذلك، اندلعت حرائق عدة، وتعمل فرق الإطفاء حاليًا على إخمادها".


وأضاف: "إن ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان اليوم الأربعاء، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع حرائق من دون أن تتسبب بأضرار بالغة".


وظهراً، شنّت الطائرات الحربية ال#اسرائيلية غارة جوية على اطراف بلدتي عيناثا و كونين (بنت جىيل).

وفي بيان لـ"حزب الله"، أعلن أنه استهدف "مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض المدفعية الاسرائيلية في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات في عيتا الشعب والخيام".

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