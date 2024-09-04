وزارة الخارجية تعرب عن تضامنها مع مصر وتدين تصريحات نتنياهو

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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتدين اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي لها بخصوص معبر فيلادلفيا وتضع هذه الاتهامات في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة.

وتعبر الوزارة عن تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لخفض التصعيد في المنطقة وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة الاميركية في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما تعرب الوزارة عن تثمينها للمواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتثني على مساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حرباً مدمرة واسعة النطاق.