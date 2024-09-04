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المقاومة استهدفت تموضعاً لجنود العدو في ثكنة زرعيت

4
SEPTEMBER
2024
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صدر عن المقاومة البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 تموضعاً لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان  أن "رحلاتها للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
الجمعة 6 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME-435
 صباح 7 أيلول05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
السبت 7 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
 صباح 8 أيلول05:30
20:55
بيروت
الدمام
ME-443
 صباح 8 أيلول 02:05
21:10
بيروت
الرياض
ME 423
 صباح 8 أيلول05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
 صباح 8 أيلول05:45
21:15
بيروت
الكويت
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
 السبت 7 أيلول 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
22:50
17:35
الدمام
بيروت
ME-442
22:45
17:50
الرياض
بيروت
ME 422
20:40
18:00
الكويت
بيروت
ME-402
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
 
 
الأحد 8 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME-435
 صباح 9 أيلول05:30
20:55
بيروت
الدمام
ME-443
تقديم موعد الاقلاع 06:40  
07:40
بيروت
لارنكا
ME 1272
 صباح 9 أيلول05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
05:45 صباح 9 أيلول
21:15
بيروت
الكويت
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
الإثنين 9 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME-435
 صباح 10 أيلول 06:25
20:35
بيروت
أبو ظبي
ME-419
 صباح 10 أيلول 05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
 صباح 10 أيلول 07:00
20:00
بيروت
عمان
ME-313
 صباح 10 أيلول 05:45
21:15
بيروت
الكويت
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
الإثنين 9 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
14:45 تقديم موعد الاقلاع
15:25
أبو ظبي
بيروت
ME-418
20:20
18:00
الكويت
بيروت
ME-402
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
 
 
 
 
الثلاثاء 10 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
 صباح 11 أيلول 05:30
20:55
بيروت
الدمام
ME-443
 صباح 11 أيلول 05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
 صباح 11 أيلول 06:50
20:35
بيروت
القاهرة
ME-307
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
الثلاثاء 10 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
23:00
18:15
القاهرة
بيروت
ME-306
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
الأربعاء 11 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
13:20
11:15
بيروت
دوسلدورف
ME-248
 صباح 12 أيلول05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
الأربعاء 11 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
09:05
07:00
دوسلدورف
بيروت
ME-247
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
 
 
 
 
 
الخميس 12 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME-435
 صباح 13 أيلول05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
الجمعة 13 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
05:05
02:50
بيروت
الدوحة
ME-435
 صباح 14 أيلول05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
 صباح 14 أيلول07:00
20:00
بيروت
عمان
ME-313
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
 
السبت 14 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل
توقيت الإقلاع السابق
الى
من
رقم الرحلة
05:45
02:15
بيروت
دبي
ME-431
 صباح 15 أيلول 05:45
20:35
بيروت
أبو ظبي
ME-419
 صباح 15 أيلول 05:40
21:15
بيروت
جدة
ME-369
 صباح 15 أيلول 07:00
20:00
بيروت
عمان
ME-313
 صباح 15 أيلول 05:45
21:15
بيروت
الكويت
ME-403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

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