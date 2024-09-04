المقاومة استهدفت تموضعاً لجنود العدو في ثكنة زرعيت

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صدر عن المقاومة البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 تموضعاً لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن "رحلاتها للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

الجمعة 6 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

صباح 7 أيلول05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



السبت 7 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

صباح 8 أيلول05:30

20:55

بيروت

الدمام

ME-443

صباح 8 أيلول 02:05

21:10

بيروت

الرياض

ME 423

صباح 8 أيلول05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

صباح 8 أيلول05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



السبت 7 أيلول 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

22:50

17:35

الدمام

بيروت

ME-442

22:45

17:50

الرياض

بيروت

ME 422

20:40

18:00

الكويت

بيروت

ME-402

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.







الأحد 8 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

صباح 9 أيلول05:30

20:55

بيروت

الدمام

ME-443

تقديم موعد الاقلاع 06:40

07:40

بيروت

لارنكا

ME 1272

صباح 9 أيلول05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

05:45 صباح 9 أيلول

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



الإثنين 9 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

صباح 10 أيلول 06:25

20:35

بيروت

أبو ظبي

ME-419

صباح 10 أيلول 05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

صباح 10 أيلول 07:00

20:00

بيروت

عمان

ME-313

صباح 10 أيلول 05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



الإثنين 9 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

14:45 تقديم موعد الاقلاع

15:25

أبو ظبي

بيروت

ME-418

20:20

18:00

الكويت

بيروت

ME-402

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.











الثلاثاء 10 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

صباح 11 أيلول 05:30

20:55

بيروت

الدمام

ME-443

صباح 11 أيلول 05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

صباح 11 أيلول 06:50

20:35

بيروت

القاهرة

ME-307

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



الثلاثاء 10 أيلول 2024 : الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

23:00

18:15

القاهرة

بيروت

ME-306

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



الأربعاء 11 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

13:20

11:15

بيروت

دوسلدورف

ME-248

صباح 12 أيلول05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



الأربعاء 11 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

09:05

07:00

دوسلدورف

بيروت

ME-247

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.













الخميس 12 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

صباح 13 أيلول05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



الجمعة 13 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

05:05

02:50

بيروت

الدوحة

ME-435

صباح 14 أيلول05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

صباح 14 أيلول07:00

20:00

بيروت

عمان

ME-313

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



السبت 14 أيلول 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

05:45

02:15

بيروت

دبي

ME-431

صباح 15 أيلول 05:45

20:35

بيروت

أبو ظبي

ME-419

صباح 15 أيلول 05:40

21:15

بيروت

جدة

ME-369

صباح 15 أيلول 07:00

20:00

بيروت

عمان

ME-313

صباح 15 أيلول 05:45

21:15

بيروت

الكويت

ME-403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.