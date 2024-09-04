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المطارنة الموارنة يجددون الدعوة لانتخاب رئيس وينتقدون إثارة الإحصاءات السكانية لإحداث تغييرات في الشراكة!

4
SEPTEMBER
2024
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نهار الأربعاء 4 أيلول 2024، عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية.

وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي:
1ً- يُجدِّد الآباء دعوتهم المجلس النيابي، رئاسةً وكتلاً ومستقلين، إلى الالتزام بمضمون الدستور اللبناني في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، والمُسارَعة إلى انتخابِ رئيسٍ جديد للدولة بعيدًا عن السجالات السياسية والاجتهادات المُستغرَبة والتي لا جدوى منها إلا مزيد من تقهقر الأوضاع العامة وسط غياب الحكم المطلوب لإدارة البلاد.
2ً- يعرب الآباء عن ألمهم وتعطافهم الإنساني والأخوي مع ما يصيب أهلهم في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع كما وفي غزّة والضفّة الغربيّة من قتلٍ ودمار لبيوتهم وأرزاقهم، ويناشدون الهيئات الدوليّة والدول المؤثّرة القيام بما يلزم من جهود لإيقاف هذه الحرب الظالمة إذ لا بديل عن الحوار العادل لإحلال السلام ولخير الإنسان في لبنان والمنطقة.

3ً- يشجب الأباء مسألة إثارة الإحصاءات السكّانيّة والإحصاء الأخضر في لبنان بقصد إحداث تغييرات في النظام والشراكة في الحكم، وذلك حفاظًا على هويّة لبنان كبلد التوافق والعيش المشترك وحمايةً للميثاقيّة التي كانت في أساس قيام لبنان واستقلاله.
4ً- يُشدِّد الآباء عند مشارف العام الدراسي الجديد، وفي ظلّ الظروف الإقتصاديّة الضاغطة على مقاربة استحقاق تحديد الأقساط المدرسيّة والجامعيّة في جوٍّ من الحوار الشفاف والمسؤول بين مكوّنات العائلة التربويّة بعيدًا عن الخطابات التحريضيّة المتشنّجة بما يحفظ التربية في منأى عن الإضطرابات والتعطيل.
5ً- استمع الآباء الى عرض مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود عن واقع الزراعة في لبنان، وعن المشاريع الزراعية وتسويق الإنتاج الزراعي النباتي الحيواني ومنتجات المونة والمطبخ في لبنان وخارجه. وأكدوا على اهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، وعلى التعاون مع وزارة الزراعة لإبقاء المزارع في الأرياف وزيادة استثمار الأراضي الزراعية والحد من بيعها، وتحفيز أبنائهم في الانتشار على تشجيع الأسواق الخارجية على استهلاك المنتجات اللبنانية والصناعات الزراعية والنبيذ في الأسواق المحلية والخارجية لأن ذلك يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
6ً- يدعو الآباء أبناءهم وبناتهم الى الإستعداد للاحتفال بتذكار ارتفاع الصليب المقدس بالصلاة وعمل الخير، سائلين الله القوة على احتمال صلبانهم بإيمان وصبر، وأن يَمنّ على لبنان والعالم بالأمن والسلام.

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