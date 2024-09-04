بالفيديو- حريق في مبنى في كريات شمونة عقب سقوط صواريخ من لبنان!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل أنّ "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها."

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنّ عدد من الصواريخ سقطت بين كريات شمونة وبيت هيلل."

وأفادت عن اندلاع حرائق في كريات شمونة عقب سقوط صواريخ أُطقلت من لبنان."

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "في هذه الأثناء إطلاق صليات ثقيلة من الصواريخ باتجاه الشمال."

وأضافت: "أنباء أولية عن سقوط إصابتين في منطقة ديشون بالجليل عقب سقوط عدد من الصورايخ."

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يظهر اندلاع حريق داخل مبنى في كريات شمونة عقب سقوط عدد من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب سابقًا من مستوطني كريات شمونة في إصبع الجليل البقاء قرب الملاجئ.