غادة شريم: هل ينتفض القضاء وينفض عنه غبار الضعف والوهن؟

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم على حسابها عبر منصة X التالي: "فقد الكثير من الناس الثقة بالكثير من القضاة لدرجة انه ومنذ الاعلان عن توقيف رياض سلامة احترازيا لم نعد نسمع سوى عبارات مثل "على امل ان لا تكون مسرحية " ، "على امل ان لا يكون كل ذلك لحمايته" ، "على امل ان لا يتم التراجع " …. هذه العبارات تدل على مدى يأس الناس من قدرة القضاء اللبناني بمعظمه على مواجهة المنظومة السياسية المتحكمة بمفاصله ، فهل ينتفض اليوم وينفض عنه غبار الضعف والوهن ؟ هل يعيد لنفسه هيبته ويمضي بمحاكمة سلامة حتى النهاية ودون مواربة ؟ هل يستعيد شجاعته وصورته الناصعة ؟ الايام كفيلة بالاجابة !"