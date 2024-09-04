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"الخارجية" رحبت بقرار بريطانيا الحظر الجزئي على تصدير السلاح إلى إسرائيل: خطوة مهمة!

4
SEPTEMBER
2024
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "بقرار الحكومة البريطانية إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح الى إسرائيل"، معتبرة أنها "خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبادىء القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان".

 وثمنت القرار "كونه يعكس إرادة بريطانية للسعي إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار، من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والدمار".

وأملت من "الدول المعنية كافة ان تحذو حذو بريطانيا في مراجعة سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ خطوات مشابهة لكي تدرك إسرائيل انه ثمة تبعات دولية لانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولكي تمتثل للقوانين الدولية وتلتزم الحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط".

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