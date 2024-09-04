احتمال لتساقط أمطار؟

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طقس صيفي معتدل نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود حتى يوم السبت حيث يعود الى الاستقرار تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- غائم جزئياً يتحول بعد الظهر الى غائم

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة

- احتمال تساقط امطار محلية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية

- رياح ناشطة أحياناً في المناطق الشمالية الشرقية

- ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية

الخميس:



- غائم جزئياً الى غائم أحياناً

- رياح ناشطة في المناطق الشمالية

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة

- ضباب كثيف على المرتفعات

- إحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر

الجمعة:



- غائم جزئياً الى غائم أحياناً

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل

- ضباب كثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة

- أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر.