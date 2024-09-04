تركيا: نرحب بجهود روسيا لإقامة علاقات تعاون مع سورية

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الوطن السورية: أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ترحب بجهود روسيا لإقامة علاقات تعاون بين تركيا وسورية، وأعلنت أنها تواصل جهودها لتمهيد الطريق الإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دمشق على أساس «مبدأ حسن النية ومن دون شروط مسبقة».

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «نود أن نرى في سورية جارة تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضاً في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار، ليس في تركيا فحسب، ولكن أيضاً في المنطقة التي تشهد تطورات»، وأضافت: «يجب بذل الجهود لتنفيذ ذلك على أساس مبدأ حسن النية من دون شروط مسبقة وبمنهج واقعي، لتهيئة الظروف اللازمة في هذا الإطار».

والسبت الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن اجتماعاً للرباعية بصيغة روسيا وإيران وتركيا وسورية بشأن عودة العلاقات الطبيعية بين أنقرة ودمشق سيعقد في المستقبل المنظور، مشيراً إلى أن الطرفين تمكنا من عقد اجتماع عام 2023 بمشاركة وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات، لمحاولة التفاوض على شروط يمكن أن تؤدي إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها بين سورية وتركيا.

وأول أمس توقع مصدر دبلوماسي عربي في تصريح لـ«الوطن» رفض الكشف عن اسمه، أن تكون موسكو أنجزت بالفعل تحديد جدول أعمال اللقاء المرتقب والمتوقع أن يكون نهاية هذا الشهر.