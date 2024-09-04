لا يمكن فصل «جبهة الإسناد» عن الحركة السياسية

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الأنباء الكويتية: الحـــراك السياســـــــي والديبلوماسي لإخراج الجمود الرئاسي من المراوحة يصطدم بعقبات عدة في ظل تصاعد الخلاف بين القوى الحزبية والكتل النيابية، مع استمرار المشاغلة والإسناد لحرب غزة على الحدود الجنوبية.

وبات لا يمكن فصل «جبهة الإسناد» في الجنوب عن مسار الحركة السياسية في البلاد، والتي يبدو أنها مؤجلة بغياب أي أفق للحل مع تصاعد المواجهات في الضفة الغربية وانعكاسها على وتيرة تبادل الغارات والقصف على الحدود اللبنانية ضمن «قواعد الاشتباك» المعمول بها منذ دخول «حزب الله» في «حرب الإسناد» في الثامن من أكتوبر الماضي.

في حين تعول مصادر ديبلوماسية على التحرك الفرنسي الذي يجري اتصالات واسعة، استهلها في المملكة العربية السعودية، وسيتواصل مع العواصم المعنية في الأزمة اللبنانية، وخصوصا مصر وقطر، وكذلك تلك التي يمكن أن تساهم في تليين بعض المواقف الصلبة على الساحة اللبنانية.