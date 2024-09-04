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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 أيلول 2024

4
SEPTEMBER
2024
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الأخبار: أكاذيب نتنياهو تفضحه: «فيلادلفيا» خِدعة تفاوضية

وأخيراً... سقط رياض سلامة؟
االكهرباء إلى 10 ساعات يومياً في تشرين الثاني

 

 

 

البناء: بايدن لمقترح جديد… وحماس: لا أسرى دون إنهاء الحرب والانسحاب الكامل / اليمن يفرض سيطرة أحادية على البحر الأحمر بعد انسحاب السفن الأميركية / حجار يوقف رياض سلامة احتياطياً لـ 4 أيام وسط آمال وتساؤلات وتفاؤل حذر

 

 

 

اللواء: سلامة في قبضة القضاء: إحتواء أم دخول إلى مغارة الإختلاسات
دراسة الموازنة الثلاثاء يسبقها إضراب للموظفين.. وإشراف جزائري مباشر على شحنات الفيول

 

 

 


النهار: فجأة... رياض سلامة وراء القضبان!

 

 



الجمهورية: الرئاسة ستتحرك في أيام
سلامة موقوفًا

 

  

 

الديار: زلزال قضائي: توقيف رياض سلامة... ماذا في المعلومات ولماذا الآن؟
الضغط الدولي غير كافٍ في احتواء إجرام نتنياهو
تعزيزات الى الضفة الغربية... وخشية من تكرار سيناريو غزة

 

 

 

؟l'orient le jour: Arrestation de Riad Salamé : la fin de l’impunité au Liban 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: خطاب نتنياهو... رسائل نارية ضد بايدن وخصومه السياسيين
رد على انتقادات أميركية بخصوص صفقة غزة... وأجرى «جردة» حساب مع المؤسسة الأمنية

 

 


الأنباء الكويتية: النائب العام التمييزي يوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة
«اسم جديد» إلى السباق الرئاسي: ناصيف حتي بدفع من جنبلاط

 

 


الوطن السورية: إدانة واسعة لتصريحات نتنياهو.. رام الله: يستخف بالشرعية الدولية وقراراتها … الحرب على الضفة تتواصل.. وغانتس: يجب نقل المعركة للشمال!

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