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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 أيلول 2024

4
SEPTEMBER
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال أحد خبراء الملف القانوني الخاص بالتحقيقات الدولية مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إن قرار توقيف سلامة هو خطوة هامة في سياق كشف خفايا اللعبة المالية التي أضاعت أموال المودعين، لكن الحذر واجب لأن الخطوة المتأخرة تحتمل فرضيّة أن تكون استباقاً لصدور مذكرة جلب عبر الإنتربول لحساب دولة أوروبيّة يصعب ردّ طلب صادر عن مؤسساتها القضائية قانونياً وسياسياً، فيصبح التوقيف نهاية مسار لا بدايته وحماية لا عقاباً.

 

كواليس
طرح الخبر المنشور عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في الكيان عن استقالة قريبة لرئيس الوحدة 8200 على خلفيّة الفشل في 7 أكتوبر وما رافقها من حديث عن توقيت استقالات أخرى عسكرية وأمنية مرافقة، سؤالاً خطيراً حول إمكانيّة أن يكون كل ما يجري خطة أمنية مرسومة للتغطية على مقتل رئيس الوحدة 8200 خلال هجوم المقاومة على مقرّه، والاستقالة تغطية لإخفاء مصيره إلى مرحلة لاحقة تعلن فيها وفاته بداعي المرض أو حادث وفتح طريق تعيين بديل منه. وتأتي سائر الاستقالات المقرّرة سلفاً والمؤقتة حديثة لجعل الأمر يبدو طبيعياً؟

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
خلافاً لما تردد، ما زالت الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت كثيفة، ولم يتوقف أي قطاع من قطاعاتها الانتاجية عن العمل ولو تراجع بنسبة قليلة في بعض القطاعات مثل عيادات الأطباء ولكن لسبب مادي لا أمني؟

 

غمز
لوحظ أن بيان نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس أرديل حول استهداف العدو لسيارة موظفين يقدمون خدمات للقوات الدولية واستشهادهما، قد جَهََّلَ الفاعل ولم يُشِر إلى مسوؤلية إسرائيل!

 


همس
يتردد أن ضغطاً قضائياً أوروبياً، بغطاء أميركي، أدى إلى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق..

 

 

 

الجمهورية: أسرار


كثرة المفاجآت...

أبدى دبلوماسيّ أجنبي دهشته من كثرة المفاجآت على الساحة اللبنانية، بحيث كل يوم قصة وكل قصة تنسي اللبنانيين ما سبقها.

 

تخفيف الأعباء

تنتظر شريحة واسعة من اللبنانيين ما سيطرحه مرجع مالي راكم رصيدا من الثقة على مدى اكثر من سنة، في سبيل تخفيف الأعباء عنهم وتوفير قسم من حقوقهم.

 

لا أفق

جزم مسؤول كبير ان لا أفق لمسعى يتوقع استئنافه قريبا، بناء على معطيات لا توحي بتوافر أي جديد.

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