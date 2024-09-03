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"سيتابع هذه القضية مع المعنيين بأوروبا"...المرصد الاوروبي: للذهاب حتى النهاية في هذا الملف بعد هذا التوقيف

3
SEPTEMBER
2024
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تساءل المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس"، الى أنه
وأمام هذا التطور المفاجئ والذي أدى إلى توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، كيف حضر سلامة الى قصر عدل بيروت بينما كان في السابق يتعذر ليس فقط حضوره بل تبليغه ايضا"، واضاف المرصد: "ملف "اوبتيموم" الذي تم التحقيق مع رياض سلامة وتوقيفه فيه هو نفسه الذي سحبه مدعي عام التمييز القاضي جمال الجراح من يد القاضية غادة عون وإذ به اليوم يصدر مذكرة توقيف بحقه في الملف نفسه".
وقد حمّل "المرصد الأوروبي " ذوي الشأن اليوم مسؤولية الحفاظ على سلامة الحاكم السابق في السجن لما يملك من معلومات ثمينة حول المسؤوليات والخطط التي وضعت، كما يحملهم ايضاً مسؤولية الذهاب حتى النهاية في هذا الملف بعد هذا التوقيف.
في هذا السياق أكد المرصد انه سيتابع هذه القضية مع المعنيين بأوروبا، آملا أن لا يكون كل ما يحدث هو مجرد مناورة وان يكون مقدمة لاستعادة المودعين أموالهم.

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