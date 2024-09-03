حمدان: رياض سلامة هو رأس الجبل من الفساد الكبير

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رأى العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون أن اعتقال رياض سلامة بهذه الطريقة المهينة أعطت بعض من السكينة لمن نهبت أموال ذخيرة عمرهم، ولنحن العسكريين المتقاعدين الذين حرموا من مخصصاتهم التي هي من حقهم، وحرمت أولادهم من استخدام ما خبّأ لهم آباءهم خلال الخدمة الفعلية.



تمنى حمدان أن تكون هذه الخطوة هي عمل قضائي نزيه ومستقيم، لتحقيق العدالة وإحقاق الحق لصالح كل اللبنانيين، وأن لا تكون ضربة استباقية لشركاء رياض سلامة الفاسدين والمفسدين، ومنعه من أن يفضحهم كما سرّب.



أضاف حمدان إن رياض سلامة هو رأس الجبل من الفساد الكبير، وفي حال قرر أن يفضح المسؤولين ومنهم ما زالوا في سدة الحكم، لن يبقى أحداً منهم خارج القضبان، وحتى الآن لا نعلم هل القضاء محمي جسدياً وفكرياً ولديه القدرة على تنفيذ العدالة.