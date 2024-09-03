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حسن أحمد خليل: " ما يستعجل حدا.. "

3
SEPTEMBER
2024
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كتب الباحث الإقتصادي حسن أحمد خليل عبر صفحته ما يلي :" 

ما يستعجل حدا..
..
متل ما الوصول لرياض سلامة كان مستحيل بسبب حمايته من مسلحين المنظومة، الوصول له ما كان حصل لو ما صدرت الاوامر..
متل ما حمايته ما كانت لو ما غطاء كبيرررر، التحقيق والتوقيف ما بيصير بدون غطاء كبير اكبر من غطاء الحماية..
توقيفه مش صحوة ضمير، ولا دمع على المظلومين..
لازم نصبر لنعرف..
هل الموضوع محلي لرفع الغطاء عن المنظومة..؟
ام اقليمي له علاقة بالتصعيد او تسوية اقليمية..
خلينا نشوف هل بيبقى بالتوقيف، او بيخرج بكفالة..
بس لو توقيفه جدي ولا تراجع عنه، رح يكون كتار على اعصابهم بالسراي ومجلس النواب ومراكز الاحزاب والمصارف ومحطات التلفزيون..
خلينا نصبر ونراقب..
٣ ايلول ٢٠٢٤
حسن أحمد خليل

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