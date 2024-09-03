إحباط محاولة فرار من سجن البترون وضبط ممنوعات (بالصور)

A + A -

أحبطت محاولة فرار من سّجن البترون، وضبط ستّة مناشير كانت تستخدم لنشر فتحة تهوئة حديديّة صغيرة للهروب عبرها، وذلك بنتيجة التفتيشات الدقيقة والمتكررة التي تجريها إدارة سجن في وحدة الدّرك الإقليمي والعناصر المولجة الحراسة.

كما أوقف المدعو ا. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)، لمحاولته إدخال خمسة أجهزة خلويّة إلى داخل السّجن.

كذلك، ضُبِطَ ثمانية أجهزة خلويّة مع متمّماتها كانت مخبّأة بطريقة احترافية في داخل جدران السّجن. كما عُثر على ١٠،٥غرامات من مادّة حشيشة الكيف، وسكاكين وأدوات حادّة مصنّعة في السّجن.

والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.