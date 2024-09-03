"هل نصدّق؟!"... السيد: القضاء اليوم تحت مجهر الناس

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

توقيف رياض سلامة؟! هل نصدّق؟! ولماذا شرب القاضي اليوم حليب السباع وأمر بتوقيفه بينما كان سلامة حتى الأمس القريب تحت الحماية السياسية والامنية التابعة للقوى الطائفية الكبرى في البلد؟! هل توقيفه في لبنان جاء استباقاً لطلب توقيفه لصالح الإنتربول وترحيله موقوفاً إلى أوروبا، على اعتبار ان السيادة القضائية للدولة اللبنانية على مواطنيها تعلو السيادة الدولية بما سيمنع تسليمه للخارج قانوناً؟! ولأنّ كل الاحتمالات واردة، والقضاء اليوم تحت مجهر الناس، فالمطلوب العدالة كلها والحقيقة كلها والشركاء كلهم ، وليس مطلوباً الإنتقام من رياض سلامة كشخص أو تقديمه كبش محرقة عن عصابة الدولة، سننتظر ونرى…