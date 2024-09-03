استهدافات عدة للمقاومة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلتين

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، موقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، المنظومات الفنية ‏في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏