استهدافات عدة للمقاومة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلتين

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، المنظومات الفنية في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.