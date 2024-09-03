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"من أجل مكافحة التهرب الضريبي"... إجراءات لـ "المالية"

3
SEPTEMBER
2024
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صدر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "تعلن وزارة المالية أنها وفي معرض تفعيلها للإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب وتلافي زيادة الضرائب والرسوم، بصدد اتخاذ إجراءات يندرج ضمنها إجراء مسح ميداني شامل ابتداءً من 1/9/2024 بذلك، وعليه تتمنى على جميع المسجلين لدى الإدارة الضريبية عرض شهادات التسجيل لدى هذه الإدارة في مكان بارز للعموم".

وأضاف البيان، "كما تتمنى على غير المسجلين، المبادرة إلى التسجيل لدى الدائرة الضريبية المختصة في المحافظة بالنسبة لضريبة الدخل، ولدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في بيروت، بالنسبة للذين توافرت لديهم شروط الخضوع للضريبة أي تجاوز رقم أعمالهم خلال فصل واحد أو أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية، والتعاون الكامل مع الإدارة الضريبية، علماً انه يمكن لجميع المكلفين الحصول على نموذج مباشرة العمل بالنسبة لضريبة الدخل وطلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة من خلال موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb أو مباشرة من خلال مراكز الوحدات الضريبية".

وتابع، "وفي حال الحاجة إلى أية معلومات أو التقدم بأية معلومات ، الاتصال على رقم الهاتف : 01-429002/3".

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