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أفاد مراسل المنار علي شعيب، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أحد المدنيين المتعاقدين مع قوات "اليونيفيل" الدولية على طريق الخيام - الحمامص، وذلك بعض تعرضه لإطلاق نار اسرائيلي من مستعمرة المطلة اثناء انتظاره للقوات الدولية التي كانت ستقلّه الى احد المواقع الحدودية.



وأكد، ان "المدني الجريح من بلدة إبل السقي متعاقد مع قوات اليونيفل ويعمل "مزين شعر" وكان ينتظر في سيارة رابيد خاصة قرب "مثلث ابو زينب" مقابل مستعمرة المطلة ان تقله دورية للقوات الدولية نحو مقر القوة الاسبانية في منطقة " آبل القمح" فأطلقت عليه قوات العدو النار وأصيب بعدة طلقات ونقلته اليونيفيل الى مستشفى مرجعيون الحكومي".